Лондон, , 21:54 — REGNUM Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о текущем состоянии нападающего команды Харри Кейна в предверии матча 22-го тура АПЛ с «Челси».

«Харри по-прежнему вне игры, но я оптимистично настроен, что он вернется на следующей неделе.

Это не безудержный оптимизм, но идет вполне естественный процесс восстановления.

Регилон тоже не готов, Ло Чельсо, вероятно, пропустит еще месяц, а Деле Алли— несколько дней. Никто из них с «Челси» не сыграет.

Возвращается в состав только Серж Орье», — поделился Жозе Моуриньо с пресс-службой «шпор».

«Тоттенхэм» сыграет без некоторых своих лидеров в матче с «Челси». На данный момент «шпоры» занимают шестую строчку чемпионата, набрав 33 очка в 20 матчах. С таким же результатом на седьмом месте идет «Челси», но «Тоттенхэм» имеет одну игру в запасе.