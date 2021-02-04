Москва, , 00:21 — REGNUM Решение Совета Международной федерации хоккея (IIHF) передать Латвии право на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года вместо Белоруссии вызвало негодование среди интернет-пользователей.

«Преступная дискриминация восточно-славянских государств. Развёрнута необъявленная война. Политическая, экономическая, культурная, медиа. Очень жаль», — поделилась своим мнением Наталия Ш.

Многие комментаторы оказались возмущены тем, что Латвия стала хозяином чемпионатов вместо Белоруссии. К тому же, отметили граждане, в данной стране сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

«Режим чрезвычайной ситуации продлён в Латвии до 6 апреля. Латвия находится в первой, самой опасной группе по заболеваемости короновирусом. Людям запрещено ходить в гости друг к другу. О каком ЧМ идёт речь?», — задаётся вопросом Константин К.

Некоторые пользователи уверены, что Латвия не справится с проведением данного мероприятия. Граждане считают, что чемпионат мира является достаточно затратным событием и для такой небольшой страны, как Латвия, это может оказаться проблемой.

«Не знаю как они «потянут» финансово. Если всё смогут хорошо организовать — на здоровье! Но они не «отобьют» расходы, если границы будут закрыты», — считает Наталья Б.

Нашлись и те, кто призвал руководство России отказаться от участия в данном чемпионате. Люди уверены, перенос мероприятия из Белоруссии в Латвию является политическим давлением на президента республики Александра Лукашенко.

«Надо и нам бойкот «дружественной» Латвии высказать. Пусть сами играют», — написал Вадим Ч.

Напомним, 2 февраля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года.