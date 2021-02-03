Москва, , 21:48 — REGNUM Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов не сможет присоединиться к тренировочному процессу в ближайшее время, получив повреждение на сборах команды в Испании.

Согласно данным пресс-службы «железнодорожников», врачи диагностировали повреждение голеностопа, из-за чего футболист пропустит около двух недель.

Напомним, что 21 февраля «Локомотиву» предстоит противостоять «Тамбову» в 1/8 финала Кубка России.

Живоглядов провел 16 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России и отличился двумя голевыми передачами.