Москва, 3 февраля 2021, 21:48 — REGNUM Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов не сможет присоединиться к тренировочному процессу в ближайшее время, получив повреждение на сборах команды в Испании.
Согласно данным пресс-службы «железнодорожников», врачи диагностировали повреждение голеностопа, из-за чего футболист пропустит около двух недель.
Напомним, что 21 февраля «Локомотиву» предстоит противостоять «Тамбову» в 1/8 финала Кубка России.
Живоглядов провел 16 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России и отличился двумя голевыми передачами.