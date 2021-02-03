Челябинск, , 21:43 — REGNUM Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч своей команды с «Нефтехимиком» и новость о том, что «челябинцы» гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча с «Нефтехимиком» прошла 3 февраля и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Трактора».

«Начали неплохо. Два периода играли по заданию, но где-то уверенность переросла в самоуверенность.

Чуть сбавили в движении, соперник забрал шайбу, вынудил ошибаться. Тем не менее концовку провели хорошо, строго — и победили.

Слова благодарности команде за победу. Конечно, болельщикам за поддержку.

Сейчас важно концовку чемпионата сыграть уверенно, чтобы уверенно войти в плей-офф», — приводит слова специалиста пресс-служба «Трактора».