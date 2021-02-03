Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» приняло на своем льду подмосковный «Витязь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Торпедо».

Таким образом, команда Дэвида Немировски гарантировала себе участие в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.

Отметим, что под руководством канадского специалиста «Торпедо» вышло в плей-офф в третьем сезоне подряд.