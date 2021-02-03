Казань, , 21:25 — REGNUM В Казани стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Об этом 3 февраля ИА REGNUM сообщили организаторы.

Соревнования пройдут с 3 по 8 февраля 2021 года. Отмечается, что с их помощью Казань проверит готовность спортсменов к Всемирным зимниим играм Специальной Олимпиады 2022 года. В мероприятиях примут участие 600 спортсменов с особенностями интеллектуального развития, 210 судей и 490 волонтёров.

Соревнования будут проходить в шести дисциплинах: бег на снегоступах, горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки, фигурное катание и шорттрек.

Напомним, специальная олимпиада была основана в 1968 году. Организаторы движения выступают за прекращение дискриминации людей с особенностями интеллектуального развития.