Челябинск, , 20:56 — REGNUM Челябинский «Трактор» принял на своем льду нижнекамский «Нефтехимик» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «челябинцев».

Таким образом, команда Анвара Гатиятулина, набрав 62 очка в 52 матчах чемпионата, гарантировала себе место в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В сезоне 2019/2020 «Трактор» не участвовал в плей-офф, остановившись на 11-й строчке конференции.