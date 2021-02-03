Тамбов, , 18:23 — REGNUM Полузащитник Валерий Чуперка забрал документы из футбольного клуба «Тамбов» и стал свободным агентом. Об этом 3 февраля сообщает «Матч ТВ».

«Тамбов» свободно отпускает футболистов из-за долгов — сотрудники не получают зарплату с сентября 2020 г.

В команде на контракте осталось 8 футболистов, двое из них — вратари.

8 января на собрании примут решение о судьбе клуба. Вероятность снятия команды с сезона очень высокая.

В ноябре 2020 г. долги клуба составляли порядка 360 млн рублей. В конце января спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что зарплатный долг — 138 млн рублей.