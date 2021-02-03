Рим, , 17:59 — REGNUM 18-летний итальянский футболист Романо Флориани Муссолини (правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, сын Алессандры Муссолини — депутата Европейского парламента в 2014—2019 гг.) перешел в систему «Лацио» (Рим), присоединившись к молодежной команде клуба серии А. Об этом 3 февраля пишет The Sun.

Игрок выступает на правом фланге обороны, в составе команды юниоров проявлял на поле лидерские качества.

Бенито Муссолини — лидер итальянских фашистов, занимавший пост премьер-министра Италии в 1922—1943 гг., казнен в 1945 г.