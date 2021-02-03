Лондон, , 17:15 — REGNUM Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что второй поединок между Александром Поветкиным (Россия) и Диллианом Уайтом (Великобритания) планируется провести в установленные сроки.

«Может ли приостановка авиасообщения между РФ и Великобританией угрожать реваншу? Может. Каждый день всё меняется… Но пока все наши договорённости в силе», — передает его слова ТАСС 3 февраля.

Приостановка авиасообщения между РФ и Великобританией продлена до 16 февраля включительно.

Первый бой Поветкина и Уайта в августе завершился победой росийского бойца нокаутом. Поветкин завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября, но дважды переносился.

На данный момент поединок планируется провести 6 марта.