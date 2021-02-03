Москва, , 17:00 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ключевых игроков сборной России перед чемпионатом Европы. Ими являются нападающий «Зенита» (Санкт-Петербург) Артем Дзюба и защитник ЦСКА (Москва) Марио Фернандес. Об этом 3 февраля сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Форвард клуба из Санкт-Петербурга забил 3 мяча на ЧМ-2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева», — отмечается в материале. А гол Фернандеса помог сборной России перевести матч ¼ финала ЧМ против команды Хорватии в серию пенальти.

ЧЕ пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 г. в 12 городах Европы. На групповом этапе сборная РФ встретится с командами Бельгии, Дании, Финляндии.