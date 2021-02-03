Москва, , 16:45 — REGNUM Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ожидает победы сборной РФ на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Безусловно, есть все предпосылки к тому, чтобы они выиграли. Насчёт соперников в полуфинале: сербы или немцы — на этой стадии нам без разницы. Что Джокович, что Зверев — они оба тяжёлые, и оба сложные», — передает слова Кафельникова «СЭ».

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российской команды в полуфинал ATP Cup.

«Вышли в полуфинал уверенно, молодцы… Нервная система ещё не вработалась, но прогресс виден. Надо сказать, что пусть турнир больше предсезонный, но по классу игры и ровности состава мы, считаю, являемся фаворитами. Такого не было давно», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, одержав на групповом этапе победу над командами Аргентины и Японии. Соперник по полуфиналу определится по завершении всех игр групповой стадии.