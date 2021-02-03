Токио, , 16:35 — REGNUM Организаторы Олимпиады в Токио (Япония) решили запретить болельщикам петь и кричать — разрешены только аплодисменты. Об этом 3 февраля сообщается на сайте соревнований.

Данная мера призвана предотвратить распространение коронавируса.

Правила проведения Игр в Токио в условиях пандемии коронавируса представлены 3 февраля. В их составлении принимали участие Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр.

Ранее было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио — на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.

Олимпийские игры проведут летом 2021 г., они должны начаться 23 июля и продлиться до 8 августа.