Кампоамор, , 15:21 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над испанским клубом «Мурсия» в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках сбора в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счётом 3:1.

ЦСКА вышел вперёд на шестой минуте матча после автогола защитника «Мурсии» Франсиско Молинеро. На 61-й минуте соперник сравнял счёт усилиями хавбека Хесуса Каррильо.

Через 10 минут отличился нападающий ЦСКА Илья Шкурин. Точку в матче поставил полузащитник «армейцев» Никола Влашич, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января ЦСКА разгромил «Мурсию» в первом матче со счётом 5:0.

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