Бонн, Германия, 3 февраля 2021, 15:14 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом десятилетия в Южной Америке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 3 февраля сообщается на сайте организации.
Месси возглавил рейтинг IFFHS. Второе место занял нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар. Замкнул тройку стал защитник «Сан-Паулу» и экс-игрок сборной Бразилии Дани Алвес.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, IFFHS представила футбольную сборную десятилетия.
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