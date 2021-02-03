Бонн, Германия, , 15:14 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом десятилетия в Южной Америке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 3 февраля сообщается на сайте организации.

Месси возглавил рейтинг IFFHS. Второе место занял нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар. Замкнул тройку стал защитник «Сан-Паулу» и экс-игрок сборной Бразилии Дани Алвес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IFFHS представила футбольную сборную десятилетия.

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