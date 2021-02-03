Ньон, Швейцария, , 14:53 — REGNUM Защитник ЦСКА Марио Фернандес и нападающий «Зенита» Артём Дзюба являются ключевыми игроками сборной России по футболу. Об этом 3 февраля говорится в статье, опубликованной на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По мнению УЕФА, Дзюба и Фернандес являются ключевыми игроками сборной России в преддверии чемпионата Европы — 2020.

Отмечается, что Дзюба забил три гола на ЧМ-2018 и принял капитанскую повязку у Игоря Акинфеева. Кроме того, он по-прежнему является лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) по голам и передачам.

Фернандес, в свою очередь, незаменим как крепкий защитник, который создаёт опасность при движении вперёд. Его точный удар головой вывел сборную России в серию пенальти в матче с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018.

Напомним, Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.