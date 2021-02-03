Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Благотворительный фонд «Точка опоры» рассказывает о том, какие взаимообогащающие формы может принимать благотворительность сегодня.

Благотворительный фонд «Точка опоры» © Благотворительный фонд «Точка опоры»

2020 год озадачил всех, и в этой непростой ситуации ценнее становятся нестандартные и взаимовыгодные формы сотрудничества фондов и благотворителей, выходящие за рамки исключительно денежных пожертвований. БФ «Точка опоры» делится опытом о челленджах, мотивирующих лекциях, pro bono, и других нестандартных способах сотрудничества некоммерческой организации и бизнеса.

Международная компания Exactpro, которая занимается тестированием и разработкой программного обеспечения, летом 2020 года запустила челлендж в социальных сетях, объединивший участников из России, Грузии, США и Великобритании. За публикацию каждого фото тренировки с фирменным гаджетом компания переводила деньги в поддержку фонда. За 2 недели было опубликовано 380 фотографий, и Exactpro перевел фонду «Точка опоры» 90 000 рублей. С помощью этих средств удалось приобрести воланы для петербургской сборной по парабадминтону.

Сборная по парабадминтону смогла закупить воланы © Благотворительный фонд «Точка опоры»

EPAM, ведущий мировой поставщик услуг по разработке ПО, традиционно проводит Добродекабрь — серию корпоративных мероприятий с добровольными пожертвованиями, все средства от которого поступают в благотворительные фонды. Фонд взял на себя организацию онлайн-лекции для подростков «На пределе», которую провел Сергей Александров, единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, участник Паралимпиады 2018. Пожертвования в рамках проекта помогли частично оплатить приобретение волейбольных мячей для петербургской команды по волейболу сидя.

Петербургская команда по волейболу сидя © Благотворительный фонд «Точка опоры»

Pro bono — профессиональная, а не денежная помощь — также очень важна для НКО, так как собственные ресурсы ограничены. Польская компания Passport Photo Online (фотобудки, разработка сайтов и онлайн приложений для редактирования фотографий) силами своих сотрудников подготовила перевод на английский язык нескольких серий YouTube-канала фонда «Вдох Вдох». Английские субтитры позволяют расширить аудиторию канала — посмотреть мотивирующие истории наших паралимпийцев смогут зрители по всему миру.

Видео фонда «Вдох вдох» стали доступны с английскими субтитрами © Благотворительный фонд «Точка опоры»

Благотворительность — это уже давно не только пожертвования больших сумм, которые под силу в основном крупным компаниям. Помощь может быть взаимовыгодным сотрудничеством бизнеса и некоммерческого сектора, способным повысить лояльность сотрудников или клиентов. Меняющийся современный мир убедительно доказывает, что стереотипы пора оставлять позади, а точками опоры на сегодняшний день становятся гибкость, мобильность, синергия и партнерские отношения.