Баксан, 3 февраля 2021, 14:12 — REGNUM Альплагерь «Джан-Туга» находится в ущелье реки Адыл-Су, правого притока реки Баксан в Кабардино-Балкарии. Там находится базовый лагерь для альпинистов, совершающих восхождения на окрестные вершины.

Кабардино-Балкарская республика, 12 км к югу от посёлка Эльбрус, альплагерь Джантуган на границе с Грузией. Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Кабардино-Балкарская республика, 12 км к югу от посёлка Эльбрус, альплагерь Джантуган на границе с Грузией. Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM

Местный ледник Джанкуат (Джанкуат-Чиран) стал объектом исследования гляциологов (специалистов, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов) с середины 60-х годов. Также это место используется для тренировок по ледолазанию, сложнейшей части технического альпинизма.

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор выдувает снег из ледолазного бура
Инструктор выдувает снег из ледолазного бура
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму провешивают ледолазный маршрут на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму провешивают ледолазный маршрут на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму учат технике передвижения по льду со страховкой, используя «кошки» и ледовый инструмент, прокладывать ледовый маршрут, всверливая ледолазный бур на карабине, а также устанавливать станции страховки на льду.

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM

В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте и катаются на лыжах.

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте
Антон Подгайко © ИА REGNUM
В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте
Антон Подгайко © ИА REGNUM
В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Антон Подгайко © ИА REGNUM

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