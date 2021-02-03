3 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Баксан, , 14:12 — REGNUM Альплагерь «Джан-Туга» находится в ущелье реки Адыл-Су, правого притока реки Баксан в Кабардино-Балкарии. Там находится базовый лагерь для альпинистов, совершающих восхождения на окрестные вершины.

Кабардино-Балкарская республика, 12 км к югу от посёлка Эльбрус, альплагерь Джантуган на границе с Грузией. Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Местный ледник Джанкуат (Джанкуат-Чиран) стал объектом исследования гляциологов (специалистов, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов) с середины 60-х годов. Также это место используется для тренировок по ледолазанию, сложнейшей части технического альпинизма.

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор выдувает снег из ледолазного бура Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму провешивают ледолазный маршрут на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму учат технике передвижения по льду со страховкой, используя «кошки» и ледовый инструмент, прокладывать ледовый маршрут, всверливая ледолазный бур на карабине, а также устанавливать станции страховки на льду.

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте и катаются на лыжах.

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат Антон Подгайко © ИА REGNUM

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