Рига, , 13:38 — REGNUM Во время чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии все игроки, персонал и представители СМИ будут проживать в формате «пузыря» в одной гостинице. Об этом 3 февраля заявил глава департамента спорта республики Эдгарс Северс на пресс-конференции.

«Спортсмены, обслуживающий и технический персонал, а также представители СМИ будут проживать в формате «пузыря», — сказал Северс.

По его словам, они должны будут регулярно проходить тестирование на коронавирус, передвигаться только из гостиницы до места проведения соревнований и никуда больше.

Всех участников чемпионата мира планируется разместить в одной гостинице — Radisson Blu Latvija Hotel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что матчи чемпионата мира по хоккею пройдут без зрителей.

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