Токио, , 13:00 — REGNUM Первую версию правил проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио представили организаторы соревнований. Об этом 3 февраля сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Правила разработали МОК, а также Международный параолимпийский комитет (МПК) и оргкомитет «Токио-2020».

Отмечается, что во время соревнований спортсмены будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии.

Кроме того, они должны соблюдать дистанцию в два метра между собой, максимально избегать физического контакта, в том числе рукопожатий, вести план своих действий. Также им запрещается посещать соревнования в качестве зрителей.

За 14 дней до поездки в Токио все спортсмены должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Предполагается, что следующая версия правил будет разработана к апрелю 2021 года. Игры в Токио должны пройти в период с 23 июля по 8 августа, Параолимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.

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