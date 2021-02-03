Москва, , 12:50 — REGNUM В российском женском футболе начался новый виток развития, в связи с чем в конце 2020 года произошла смена главного тренера в женской сборной России. Об этом 3 февраля заявила бывший главный тренер команды Елена Фомина.

По её словам, увольнение её с поста главного тренера сборной России связано с совмещением этого поста с должностью наставника «Локомотива».

"Три года до этого совмещение всех устраивало, но, видимо, начался новый виток развития женского футбола и это влечет за собой новые правила игры», — цитирует Фомину ТАСС.

Напомним, Фомина возглавляла женскую сборную России с сентября 2015 года. При этом с февраля 2018 года она также была главным тренером в женском клубе «Локомотив».

В декабре 2020 года Фомина покинула свой пост в национальной команде. Её место занял Юрий Красножан.

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