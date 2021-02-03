Окленд, США, , 12:00 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, оформивший дал-дабл из 38 очков и 11 подборов.

В составе «Бостон» наибольшую результативность форвард Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 27 очков.

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