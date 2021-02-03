Орландо, США, , 11:56 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 54 очка.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показали Никола Вучевич и Эван Фурнье, записавшие в свой актив по 21 очку.

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