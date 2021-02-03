Нью-Йорк, США, , 11:53 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:120.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. Кроме того, защитник Джеймс Харден сделал трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 14 результативных передач.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, записавший в свой актив 33 очка.

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