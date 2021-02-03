Мельбурн, Австралия, , 11:02 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Великобритании Хизер Уотсон в первом круге турнира в Мельбурне. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Кудерметова четыре раз подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Кудерметова сыграет с американской теннисисткой Энн Ли.

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