Мельбурн, Австралия, , 10:59 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек в третьем круге турнира в Мельбурне. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Александрова семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале Александрова сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Читайте также: Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Мельбурне