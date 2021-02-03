Екатеринбург, 3 февраля 2021, 10:43 — REGNUM В Екатеринбурге началось возведение нового общежития Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.
Объект построят на улице Фонвизина. «Первыми жильцами станут волонтёры Всемирных студенческих игр 2023 года», — уточнили в УрФУ. После Универсиады там поселятся студенты вуза.
Общежитие хотят сдать в эксплуатацию в 2022 году. В здании будет отдельный фитнес-зал.
Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург выиграл право на проведение в 2023 году летней Универсиады.
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