Эдмонтон, Канада, , 09:55 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили защитник Дарнелл Нурс и нападающие Ессе Пульюярви, оформивший дубль, и Леон Драйзайтль.

У «Оттавы» точными бросками отметились форварды Седрик Пакетт и Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб отдал результативную передачу.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает четвёртом место в Северном дивизионе, на счету команды 12 очков. «Оттава» идёт на седьмом месте с тремя очками.

Читайте также: Ничушкин и Капризов забили по голу в матче «Колорадо» и «Миннесоты»