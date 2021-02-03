Варшава, , 09:53 — REGNUM Наиболее известный и титулованный польский футболист, капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовский 2 февраля выразил в интервью для TVN недовольство решением Польского футбольного союза уволить главного тренера национальной команды Ежи Бженчека.

«Безусловно, это было шокирующее и странное решение не только для меня, но и для всех. Я думаю, это было не совсем оправданно. Увольнение главного тренера не стало приятной новостью ни для кого из футболистов сборной», — сказал Роберт Левандовский.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной Польши по футболу Ежи Бженчек был отправлен в отставку 18 января. Под его сборная Польши вышла на чемпионат Европы — 2020, заняв первое место в группе G. В отборочном турнире польская команда набрала 25 очков, одержав восемь побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение в десяти матчах.