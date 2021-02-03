Денвер, США, , 09:40 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающий Логан О’Коннор и российский форвард Валерий Ничушкин.

У «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов, для которого этот гол стал третьим в НХЛ.

В настоящее время «Колорадо» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 15 очков. «Миннесота» идёт на третьем месте с 12 очками.

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