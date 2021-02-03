Чикаго, США, , 09:34 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Каролины» шайбы забросили российский форвард Андрей Свечников, а также Уоррен Фёгеле и Винсент Трочек. У «Чикаго» точными бросками отметились Филипп Курашев, Патрик Кейн и Дилан Строум.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Каролины». Решающий бросок на счету Андрея Свечникова.

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 12 очков. «Чикаго» идёт на шестом месте с 10 очками.

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