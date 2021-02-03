Колумбус, США, , 09:22 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

По одной шайбе забросили российские нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов. Последний также отметился результативной передачей.

В составе «Старз» также отличились форварды Джо Павелски, оформивший дубль, Джейми Бенн и Радек Факса.

У «Коламбуса» российский форвард Михаил Григоренко забил гол и отдал результативный пас. Также точными бросками отметились Сет Джонс и Дин Кукан.

В настоящее время «Даллас» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 11 очков. «Коламбус» идёт на пятом месте с 11 очками.

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