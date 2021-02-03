Эссен , Германия, , 08:53 — REGNUM Леверкузенский «Байер» проиграл клубу «Рот-Вайсс Эс» в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:2.

В составе «Байера» гол забил нападающий Леон Бэйли на 105-й минуте.

После этого футболисты «Рот-Вайсса» сумели забить два мяча. На 108-й минуте форвард Огузхан Кефкир сравнял счёт, а на 117-й нападающий Симон Энгельман принёс своей команде победу.

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