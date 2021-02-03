Вулвергемптон, Великобритания, , 08:30 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Арсеналом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Арсенала» гол забил нападающий Николя Пепе, который открыл счёт на 32-й минуте.

«Вулверхэмптон» ответил двумя мячами. Отличились полузащитники Рубен Невеш, реализовавший пенальти на пятой добавленной к первому тайму минуте, и Жоау Моутинью забивший на 49-й минуте.

«Арсенал» доигрывал матч вдевятером. На 45-й минуте был удалён защитник Давид Луис, а на 76-й — вратарь Бернд Лено.

Таким образом, «Арсенал» прервал свою серию без поражений, которая длилась семь матчей.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает 14-е место в АПЛ, на счету команды 26 очков. «Арсенал» идёт на 10-м месте с 31 очком.

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