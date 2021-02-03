Ньюкасл, Великобритания, , 08:19 — REGNUM «Кристал Пэлас» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ньюкасла» гол забил полузащитник Джонджо Шелви, который открыл счёт на второй минуте.

«Кристал Пэлас» ответил двумя мячами. Отличились хавбек Жайро Ридевальд (21) и защитник Гари Кэхилл (25).

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в АПЛ, на счету команды 29 очков. «Ньюкасл» идёт на 16-м месте с 22 очками.

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