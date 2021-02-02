Вулвергемптон, Великобритания, , 23:38 — REGNUM «Вулверхэмптон» принял на своем поле лондонский «Арсенал» в рамках 22-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Молинью» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет встречи на 32-й минуте открыл хавбек «Арсенала» Николя Пепе, отличившись с передачи Александра Ляказетта. Под занавес тайма Рубен Невеш сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 49-й минуте Жоао Моутинью установил преимущество «Вулверхэмптона» в счете, которое сохранилось до конца встречи.

«Лондонцам» с 72-й минуты играть вдевятером из-за удалений защитника Давида Луиза и голкипера Бернда Лено.

Таким образом, команда Микель Артеты прервала серию из 8 матчей без поражений в АПЛ.

На данный момент «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата с 31 набранным очком. «Вулверхэмптон» — 14-й с 26 очками.