Вашингтон, , 22:56 — REGNUM НХЛ на своем официальном сайте начала подводить итоги прошедшего игрового месяца.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек, составляющий вратарский тандем в вашингтонском клубе с Ильей Самсоновым, был признан лигой лучшим новичком в январе.

За прошедший месяц он принял участие в 7 матчах и одержал 5 побед, в среднем отражая 91,8% бросков и пропуская 2,78 шайбы за игру.

На звание лучшего новичка месяца были также номинированы Кирилл Капризов («Миннесота»), Тай Смит («Нью-Джерси»), Кевин Ланкинен («Чикаго») и Нильс Хегландер («Ванкувер»).