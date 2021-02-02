Дортмунд, Германия, , 22:18 — REGNUM Согласно информации немецкого спортивного портала Bild, дортмундская «Боруссия» добавила трех игроков в свой трансферный шорт-лист.

По данным источника, на замену действующему голкиперу Роману Бюрки руководство дортмундского клуба рассматривает венгерского вратаря «РБ Лейпциг» Петера Гулачи, Андре Онану из «Аякса» и Одиссеаса Влаходимоса из «Бенфики».

«Боруссия» сможет выкупить Гулачи за 10−15 миллионов, когда в его контракте активируется опция выкупа за эту сумму.