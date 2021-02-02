Москва, , 22:04 — REGNUM Московское ЦСКА приняло на своем льду рижское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 2 февраля на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

«Москвичам» пришлось отыгрываться со счета 1:3 перед началом третьего периода. В составе «рижан» голами отличились Мартиньш Дзиеркалс, Андрис Джериньш и Джей-Си Липон.

В заключительном периоде ЦСКА отыграло две шайбы и перевело игру в овертайм, в котором победную шайбу забросил Брендан Лейпсик. Также по голу на свой счет записали Максим Мамин и Никита Сошников.

На данный момент ЦСКА занимает первую строчку Западной конференции, набрав 79 очков в 52 матчах. Рижское «Динамо» в 51 матче набрало 24 очка.