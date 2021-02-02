Череповец, Вологодская область, , 21:44 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» приняла на своем льду ярославский «Локомотив» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата. Встреча прошла 2 февраля на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Благодаря голам Кирилла Адамчука, Никиты Макеева, Шона Лалонд и Макара Хабарова, подопечным Андрея Разина удалось увеличить свое преимущество перед восьмым местом Западной конференции до 6 очков.

На данный момент «Северсталь» набрала 58 очков в 52 матчах.

«Витязь», занимающий восьмую строчку таблицы, записал в свой актив 52 очка в 51 матче.