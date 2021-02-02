Марсель, Франция, , 20:41 — REGNUM «Марсель» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаша-Боаша.

«Решение стало неизбежным, учитывая недавнее повторение действий и отношений, которые серьезно вредят «Марселю» и его сотрудникам, ежедневно защищающим клуб.

Комментарии, в частности, высказанные сегодня на пресс-конференции в отношении Пабло Лонгории, спортивного директора, неприемлемы. Приобретения, сделанные в течение трансферного окна, отмеченного беспрецедентным кризисом, не могут подвергаться сомнению, все были довольны.

В отношении Андре Виллаш-Боаша по окончании дисциплинарной процедуры могут быть приняты санкции», — написано в официальном заявлении «Марселя».

Виллаш-Боаш возглавил прованский клуб в мае 2019 года. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции клуб под его руководством занял второе место в турнирной таблице и, соответственно, получил путевку в Лигу чемпионов УЕФА.