Париж, , 20:27 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар останется в парижском клубе еще на 4 года.

Согласно информации бразильского TNT Sports, форвард согласовал условия нового четырехлетнего контракта с французским грандом. Ожидается, что официально о подписании контракта будет сообщено в течение ближайшей недели.

Напомним, что 28-летний футболист стал частью «ПСЖ» в результате крупного трансфера из «Барселоны» летом 2017 года. «Парижане» заплатили за Неймара 222 миллиона евро. Срок действия текущего контракта с футболистом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Неймар появился на поле в 10 матчах чемпионата Франции и набрал 9 (6+3) очков по системе «гол+пас».