Мадрид, , 18:45 — REGNUM Подсчитана финансовая выгода для футбольного клуба «Барселона» (Испания) от присутствия в клубе Лионеля Месси. Об этом 2 февраля передает Sport.es.

Футбол и деньги

Так, с 2017 г. спортсмен заработал для команды 619,2 млн евро, каталонцы при этом за тот же период потратили на него 383,6 млн евро.

Чистая прибыль сине-гранатовых — 235,6 млн — около 30% всего заработанного «Барселоной» с 2017 г.

По данным аналитиков, сумма спонсорских контрактов клуба сильно зависит от присутствия Месси — он имеет большое влияние на доходы от продажи билетов, атрибутики и пр.