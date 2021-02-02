Москва, , 17:37 — REGNUM Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что реванш между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может закончиться массовой потасовкой.

«Такое может быть. Я бы этого не хотел, потому что есть люди, которые не для этого приходят на турниры. Хотя есть и те, которые приходят для этого», — передает ТАСС слова Гаджиева.

Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 г. и завершился вничью. В 2020 г. они устроили на турнире в Москве драку, которая переросла в массовую потасовку.

Как сообщалось ранее, Исмаилов проведёт реванш с Минеевым в сентябре.