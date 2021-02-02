Мадрид, , 16:23 — REGNUM Президент футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Флорентино Перес заразился коронавирусной инфекцией.

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По данным пресс-службы клуба, заболевание у 73-летнего функционера протекает без симптомов.

Перес руководит «Реалом» на протяжении 18 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выздоровел после COVID-19.

«Посетил тренажёрный зал, полностью выздоровев от коронавируса. Скоро смогу вернуться к тренировкам», — написал он в Twitter.

В этом сезоне форвард забил 2 мяча в 9 матчах за клуб.