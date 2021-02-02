Исламабад, , 16:17 — REGNUM Боксер Мухаммад Аслам Хан (Пакистан) скончался после боя против соотечественника Вали Хан Тарина. Об этом 2 февраля передает The Sun.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

27-летний боец умер в больнице в Карачи из-за внутренних травм, полученные в ходе нокаута.

Организация боя не соответствовала требованиям безопасности — на ринге не было медработника, отмечает издание.

В 2020 г. стало известно о внезапной смерти 21-летнего непобежденного боксера Хавьера Гонсалеса (Мексика). Причиной стало онкологическое заболевание.