Москва, , 14:44 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Об этом 2 февраля сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Александр туда не поедет. Выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — цитирует Бородавко ТАСС.

Отмечается, что решение пропустить этап связано с подготовкой к чемпионату мира, который состоится с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Этап Кубка мира в Ульрисехамне пройдёт с 6 по 7 февраля. Большунов возглавляет общий зачёт по лыжным гонкам, имея в активе 1613 очков.

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