Москва, , 14:38 — REGNUM Чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполнительный комитет ISU принял решение провести чемпионат мира по фигурному катанию с 22 по 28 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Подтверждено проведение ЧМ по фигурному катанию в марте