Москва, , 14:09 — REGNUM Сборная России будет выступать на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 2 февраля сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

По словам Вяльбе, все команды из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF). При этом утверждён флаг ОКР.

Она также отметила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) ждет решения Международного олимпийского комитата (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования «Катюши» в качестве гимна российской команды. Если не разрешат, то спортсмены выступят под мелодию FIS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 22 февраля по 7 марта в Германии.

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