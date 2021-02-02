Мельбурн, Австралия, , 13:46 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом на турнире ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одну ошибку на подаче и три брейка.

Таким образом, сборная России выиграла второй матч в противостоянии со сборной Аргентины, счёт стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв обыграл Гвидо Пелью.

Сборная России выиграла свой первый матч на турнире. Парная встреча уже не будет иметь значения для противостояния. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Рублёв вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на турнире ATP Cup